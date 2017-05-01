В "Правом секторе" озвучили свои варианты решения вопроса с Аркой Дружбы народов в Киеве (видео)

"Правый сектор" предложил свои варианты раскраски Арки Дружбы народов в Киеве. Об этом рассказал пресс-секретарь организации Артем Скоропадский, передает InfoResist.

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"В среду будет встреча с Алексеем Резниковым (заместитель главы КГГА, — УНИАН.). Мы уже предложили перекрасить либо в национальные орнаменты, либо в национальные орнаменты стран Европы, которые принимают участие в конкурсе (Евровидении – УНИАН.). Но работы никакие вестись не будут до того момента, пока не будет принято решение", – заявил Скоропадский.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля в центре Киева активисты "Правого сектора" и "Свободы" остановили работы по раскраске Арки Дружбы народов. В ПС считают, что такое украшение арки - скрытая пропаганда ЛГБТ.