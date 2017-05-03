Киевский велотрек откроют 20 мая - Кличко

Работы по реконструкции велотрека идут по плану и он будет открыт 20 мая. Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в Facebook.

Читайте такжеВ "Правом секторе" озвучили свои варианты решения вопроса с Аркой Дружбы народов в Киеве (видео)

Виталий Кличко отметил, что сегодня он со спортсменами-велосипедистами, представителями общественности, городской власти и коммунальных предприятий, ответственных за реконструкцию велотрека, проверил что уже сделано и как идут работы. При этом, заверил мэр, работы идут полным ходом.

«Движемся по графику и плану», – подчеркнул Виталий Кличко.

По его словам, сейчас продолжается благоустройство прилегающего сквера, который был соединен в единое пространство с территорией велотрека. Кроме того, отметил мэр Киева, продолжается отделка помещений на велотреке, благоустройство вокруг его чаши.

«Как я и анонсировал, 20 мая состоится праздник открытия обновленного Киевского велотрека. Как раз символично отметим начало велосезона», – подчеркнул Виталий Кличко.