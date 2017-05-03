Ко Дню Киева в столице будет открыт парк "Наталка" на Оболони - Кличко

Ко Дню Киева в столице будет открыт реконструированный парк «Наталка» на Оболони. Об этом на своей странице в Facebook написал мэр Киева Виталий Кличко, который сегодня проинспектировал ход работ в парке.

«Продолжаем обновлять и делать краше наш город. Сегодня наведался на Оболонь в парк «Наталка», проверил, как там идут работы. Все хорошо! Ко Дню Киева откроем лучший парк столицы», – отметил столичный голова.

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Виталий Кличко заверил, что полностью обновленный парк будет красивым и комфортным, и не хуже известных европейских парков.

«И такими будем делать все зеленые зоны города. Парк «Наталка» – моя особая амбиция», – подчеркнул Виталий Кличко.

Он напомнил, что в свое время пообещал оболонцам вернуть территорию парка, которую прошлая власть отдала под застройку.

«И мы отсудили зеленую зону, вместе с общиной обустроили первую очередь парка. А теперь сделаем лучшую и образцовую зону отдыха, где будет приятно и гулять, и активно отдыхать, и куда киевляне с гордостью будут водить гостей города», – добавил Киевский городской голова.