В Киеве "радужную" Арку дружбы народов докрасят украинским орнаментом - Кличко

Арку дружбы народов завершат украсят фрагментом украинского орнамента. Об этом Киевский городской председатель Виталий Кличко заявил в эфире телеканала «1+1».

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«Общественные организации подали заявку, чтобы временно украсить Арку дружбы народов цветами радуги. Кое-кто начал говорить, что это, якобы, какая-то не такая символика, намекая на определенные организаций, – сказал мэр. – У меня есть фотография 2010 года, когда арку подсвечивали разными цветами, и ни у кого не возникало замечаний. Мы нашли компромисс. На том участке, который остался незавершенным, разместят фрагмент украинского орнамента. Никаких конфликтов не будет», – подчеркнул Виталий Кличко.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля в центре Киева активисты "Правого сектора" и "Свободы" остановили работы по раскрашиванию Арки Дружбы народов. В ПС считают, что такое украшение арки - скрытая пропаганда ЛГБТ.