Столичные медики готовы оказывать высококвалифицированную помощь во время проведения "Евровидения-2017" - КГГА

Столичные медики готовы оказывать высококвалифицированную помощь во время проведения песенного конкурса «Евровидение-2017». По словам заместителя председателя КГГА Николая Поворозника, во время проведения «Евровидения» будет организована работа медицинских пунктов, дежурство врачебно-сестринских бригад медицинских патрулей, бригад экстренной (скорой) медицинской помощи, медицинских волонтеров и т. п. для лучшего обеспечения жителей и гостей столицы качественной медицинской помощью.

«Учреждения здравоохранения, оказывающие стационарную медицинскую помощь, будут работать согласно графику дежурств – круглосуточно. Дополнительно организовано проведение консультаций, консилиумов, создан резерв жизненно необходимых лекарственных средств и изделий медицинского назначения», – сообщил Николай Поворозник.

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По информации профильного Департамента, бригаду экстренной (скорой) медицинской помощи в случае необходимости можно будет вызвать круглосуточно по телефону 103. Прием и обработка вызовов будет осуществляться в режиме реального времени от операторов стационарной и мобильной связи, линий непосредственной связи с аварийно-спасательными службами города. Дополнительно создано 4 рабочих места для операторов со знанием английского, немецкого, французского и испанского языков.

«Во время мероприятий в Киеве днем будут работать 184 бригады экстренной (скорой) медицинской помощи, а с 21:00 до 07:00 – 125 бригад. Врачи «скорых» отрабатывают вызовы на автомобилях типа В и С, что соответствует международным стандартам. На автомобилях установлены видеорегистраторы и GPS-навигаторы для обеспечения прибытия бригад на место в кратчайший срок», – подчеркнул заместитель председателя КГГА.

Он добавил, что в столице круглосуточно работают пункты неотложной медицинской помощи: 29 – для взрослых, 19 – для детей, а также 12 травматологических пунктов для взрослых и 2 – детских. Специализированную неотложную медицинскую помощь можно получить в двух отоларингологических, в двух офтальмологических и стоматологических кабинетах.

В Департаменте здравоохранения сообщают, что за справками о номерах телефонов и местонахождении травматологических пунктов неотложной медицинской помощи можно обращаться круглосуточно по телефонам: 103, 1503, 1583.

Также в столице работает консультативно-информационная служба «Здоровье». Так, позвонив по телефону 1583 можно круглосуточно и бесплатно получить совет врача.

Сейчас разработан план взаимодействия с аварийно-спасательными службами города на случай возникновения чрезвычайных ситуаций. Количество, режим работы, дислокация медицинских пунктов, врачебно-сестринских бригад, бригад экстренной (скорой) медицинской помощи, медицинских патрулей, медицинских волонтеров согласовано с организаторами мероприятий.

«Уверен, праздник музыки пройдет в нашем родном городе без неприятных эксцессов. Столичные медики готовы к оказанию помощи всем, кто ее потребует, вовремя и в полном объеме», – заверил Николай Поворозник.