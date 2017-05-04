Кличко открыл Еврогородок на Крещатике

Киевский городской председатель Виталий Кличко принял участие в церемонии официального открытия городка «Евровидения» Eurovision Village на Крещатике - крупнейшей фан-зоны песенного конкурса.

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«Я приветствую всех в нашем Еврогородке! Наконец мы начинаем мероприятия и Киев становится европейской музыкальной столицей – сказал Виталий Кличко. – Каждый, кто придет сюда, сможет посмотреть трансляции с главной локации «Евровидения», почувствовать атмосферу праздника и получить много положительных эмоций! Уверен, что те, кто приедет к нам в гости, не будут хотеть уезжать, и расскажут потом дома о лучшем городе в мире – Киеве», - обратился мэр к зрителям церемонии.

Директор песенного конкурса от Европейского вещательного союза Надя Буркгардт поздравила Украину и Киев с началом проведения «Евровидения» и отметила, что нынешний Еврогородок на Крещатике является крупнейшей в истории конкурса фан-зоной.

Городок на Крещатике протянулся от пересечения с ул. Богдана Хмельницкого до ул. Прорезной. Одновременно на его территории может находиться около 12 000 человек. А в течение каждого дня - до 20 000 гостей конкурса.

В течение недели «Евровидения» здесь состоятся выступления украинских и иностранных артистов, дискотеки, развлекательные шоу и много других мероприятий. На двух больших экранах будут трансляции вживую с главной арены конкурса.