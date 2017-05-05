Черный рынок крови в Киеве достигает 90 тысяч литров в год - эксперт

По официальной статистике в Киеве в год собирают 10 тысяч литров крови, но с учетом населения в Киеве объемы донорской крови оцениваются в 100 тысяч литров. Об этом в интервью "Цензор.нет" заявил депутат Киевсовета, член комиссии по вопросам здравоохранения и соцзащиты, Александр Пабат. По его словам, разница в 90 тысяч литров – это объемы черного рынка.

«Эта кровь проходит напрямую в больницах, и нигде не учитывается – пациент доволен, что ему спасли жизнь, донор доволен, что ему напрямую заплатили, главврач доволен, потому что положил процент себе в карман. Недовольны только мы, потому что мы не знаем качество крови, которое влили человеку. Пока государство не начнет администрировать это со своей стороны, будет бардак. Когда Украина подписала соглашение об Ассоциации с ЕС, один из ключевых пунктов соглашения был – система защиты от вирусов. В Киеве сегодня никакие стандарты по крови не соблюдаются. В том же Харькове ситуация намного лучше. Недавно в Киеве работали европейские эксперты и на мой вопрос, что можно сделать с Центром крови, сказали, что его проще взорвать.», - подчеркнул он.

Он отметил, что стоимость строительства центра крови на 20 коек по всем стандартам – это 2 млн евро.

«Мое мнение – нужно приводить международные компании, которые работают по стандартам и которые могут инвестировать в лабораторный контроль. В Европе сейчас кровь очень подорожала, и международные компании готовы заходить в Украину, но им не позволяет законодательство. На территории СНГ уже все поменяли законодательство, кроме Беларуси и Украины. Идеально – это когда донор есть в базе, у него в телефоне стоит приложение, по которому мы его контролируем – присылаем опросники, что он ел, контролируем образ жизни, диету, человек сдает плазму дважды в неделю и ему за это хорошо платят», - пояснил эксперт.

Он подчеркнул, что сейчас в городе нет единой базы доноров - у каждой больницы своя база.

«У всех главных врачей есть свой список доноров, которые вызываются в случае необходимости, и родственники покупают кровь, хотя сегодня по закону ее должно обеспечивать государство. Мое мнение - рынок должен быть открытым. Нет в наличии крови - я должен знать, где ее купить. Не на черном рынке, где никто ни за что не отвечает, а в банке крови, где все доноры проходят жесткий контроль», - заявил Пабат.