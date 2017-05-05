Кличко открыл светомузыкальный фонтан на Майдане Незалежности

Киевский городской голова Виталий Кличко открыл после реконструкции фонтанный комплекс «Малые» и «Большие» чаши на Майдане Незалежности, который не работал три года.

«Киев встречает гостей «Евровидения», наш город становится европейской музыкальной столицей-2017 года. И сегодня мы запускаем светомузыкальный фонтан. Это также символично. Мы запустили в Киеве уже 5 фонтанов. Очень важно, чтобы наш город с каждым днем становилось уютным, комфортным, привлекательным для каждого киевлянина и гостей, которые приезжают в столицу», – отметил Виталий Кличко.

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Фонтан, поврежденный во время Революции Достоинства, фактически был сделан заново. Во время реконструкции заменили насосное оборудование, проложили новые сети, заменили гранитные элементы, ограждающие конструкции, установили автоматику. Фонтан будет оснащен и системой видеонаблюдения – 10-ю камерами видеонаблюдения.

Во время реконструкции установлено 75 насосных агрегатов, 18 акустических систем, более 600 светодиодных светильников. Высота самой струи воды «Большого» фонтана – до 35 метров, в центре «Малых» фонтанов – 15 метров. Большинство установленного при реконструкции оборудования – украинского производства. Но насосы и некоторое оборудование – из Германии и Дании.

Фонтан свето-музыкальный. Здесь будет играть в основном классическая музыка и композиции, которые избрали киевляне во время голосования, которое проходило в апреле.

Фонтан будет работать ежедневно кроме понедельника (санитарный день). А свето-музыкальное шоу ждет киевлян и гостей города с 21:00 до 23:00.