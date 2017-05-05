Кличко проверил станцию метро "Левобережная", которую открыли после реконструкции

Киевский городской голова Виталий Кличко проверил станцию метро «Левобережная» после завершения ремонтных работ, проинспектировал обустройство территории вокруг Международного выставочного центра и отметил, что город выполнил свои обязательства относительно подготовки к «Евровидению-2017» на все 100%.

Виталий Кличко осмотрел станцию метро «Левобережная», где был проведен ремонт восточного и западного вестибюлей. Здесь, в частности, заменили сигнализацию, установили энергосберегающее освещение, заменили облицовку, обновили пассажирскую автоматику и вентиляцию, установили новое ограждение. Также были проведены работы для организации безбарьерного пространства.

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«Я ранее говорил, что ремонт на «Левобережной» не был закончен, и работы здесь завершились только вчера. Станция построена 50 лет назад. И мы через конструктивные особенности не смогли осуществить ее полную реконструкцию. Однако те работы по обновлению станции, которые мы сделали, выполнены качественно, с использованием современных материалов и с учетом предложений активистов. И все выполнено по графику в сжатые сроки. За ремонт мы не приостанавливали работу станции, что создало определенные неудобства пассажирам. И я благодарен киевлянам и гостям за понимание», – сказал Виталий Кличко.

Во время инспекции станции Виталий Кличко также пообщался с людьми с особыми потребностями, которые отметили, что станция оборудована всеми необходимыми средствами для комфортного передвижения людей на колясках.

Мэр столицы также осмотрел обустройство территории вокруг МВЦ. Здесь уже полностью завершены работы по капитальному ремонту вул. Митрополита Шептицкого, на которой был устроен верхний слой асфальтобетонного покрытия и проведены работы по нанесению дорожной разметки. Также завершен полный комплекс работ по асфальтированию и на вул. Раисы Окипной. Сейчас там завершают нанесение дорожной разметки, устанавливают пешеходное ограждение и озеленение. Кроме того, в эксплуатацию запущены новые светофоры.

Городской голова также осмотрел новую набережную на Никольской Слободке и обновленный сквер, где высадили деревья и кусты, разбили клумбы и установили новые скамейки и новые урны.

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«Я слышал много критики относительно того, стоит ли вкладывать средства в обустройство сквера, набережной, новых клумб. Однако я хочу подчеркнуть: «Евровидение-2017» в Киеве закончится, а инфраструктура останется для киевлян», – подчеркнул Виталий Кличко после инспекции.

Мэр столицы отметил, что те требования, которые поставили перед Киевом организаторы конкурса, город выполнил.

«Во время инспекции я пообщался с людьми, и не встретил ни одного недовольного жителя. И я уверен, что и киевляне, и гости, которые посетят «Евровидение-2017», получат удовольствие не только от музыки, но и от нашего города», – подчеркнул Виталий Кличко.