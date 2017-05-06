В Киевской области перекрыли канал контрабанды психотропов, которые в Украину отправляли почтой

На Киевщине правоохранители ликвидировали канал контрабанды психотропов. Как сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины, семейная пара заказывала за рубежом оптовые партии наркотиков, которые переправлялись в Украину почтой.

«Психотропы продавались в Киеве и Киевской области при помощи специальных «закладок». Деньги за наркотики покупатели перечисляли распространителям на карточные счета одного из банков», - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали наркоторговцев в Белой Церкви во время получения очередной партии товара – 200 таблеток «экстази».

Во время проведения санкционированных обысков у задержанных изъяли еще около 2 кг контрабандно ввезенных наркотиков, электронные весы, платежные карты и полимерные пакеты.

По факту контрабанды психотропов открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 305 (Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.