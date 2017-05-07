В Киеве открыли наземную часть Почтовой площади и скульптурную композицию в честь основателей города

Киевский городской голова Виталий Кличко открыл после реконструкции наземную пешеходную часть Почтовой площади, где также установлена скульптурная композиция, которая символизирует основателей столицы.

На верхней части пешеходной зоны Почтовой площади, которая выходит на Владимирский спуск, городской голова открыл скульптурную композицию авторства киевского художника Владимира Журавля. Это фигуры четырех детей – трех мальчиков и девочки, прообразы Кия, Щека, Хорива и их сестры Лыбыдь – которые запускают бумажные кораблики по Днепру.

«Они играют корабликами на карте города. Можно там постоять, рассматривая карту, посмотреть на то, каким стал Киев», – подчеркнул городской голова.

На карте отмечены интересные для туристов места: памятники, церкви, парки и тому подобное. По периметру можно прочитать на украинском и английском фрагмент из «Повести временных лет» Нестора-летописца об основании Киева.

Виталий Кличко отметил, что после открытия «детского» памятника в столице может появиться новая традиция для молодоженов, которые хотят ребенка конкретного пола: приехать на Почтовый и потереть фигурку мальчика или девочки. «Если потереть одновременно двух мальчиков, то точно будет двойня», – пошутил мэр.

На Почтовой площади расширили прогулочную зону и обустроили кроме центрального проход по тротуарной части Владимирского спуска через новый смотровую площадку.

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На площади уже работает фонтан, обустроены клумбы и газоны, высажены молодые деревья. Почтовая площадь также является одним из пяти официальных фан-зон «Евровидение-2017», поэтому там можно будет посмотреть трансляцию официальных мероприятий конкурса. А со следующей недели из причалов рядом можно будет отправиться в МВЦ на речном трамвайчике.

«Почтовая уже давно стала любимым местом отдыха киевлян. Это один из примеров того, каким должен быть Киев – одновременно современный и старинный. Я очень рад, что, как и обещали, мы завершили реконструкцию наземной пешеходной части Почтовой площади. И сегодня мы ее открываем. Это один из знаковых объектов для нас», – отметил городской голова.

К Почтовой площади Виталий Кличко спустился фуникулером. Возле верхнего выхода мэр осмотрел первую установленную в Киеве автоматическую уборную. Она стилизована под старинную тумбу для афиш и не портит внешнего вида города. Воплощать проект помогают французские специалисты.

Внутри кабина полностью автоматизирована. После использования унитаз и пол дезинфицируются, чтобы принять следующего посетителя. Этот процесс занимает одну минуту. Стоимость услуги составляет 1 гривну, которая будет идти на оплату коммунальных услуг.

До конца года в столице планируют установить 10 таких кабин. На их установку город не будет тратить ни копейки, поскольку это инвестиционный проект. По словам представителя инвестора, затраты на установку компенсируют за счет размещения рекламы на уборной.

Виталий Кличко отметил, что за последние годы большое количество общественных туалетов, которые передали частным структурам, прекратили работать, там открыли различные заведения.

«Сейчас мы через суды возвращаем эти помещения в собственность города. А до конца года мы планируем установить 10 таких новых современных туалетов, хотя на самом деле Киеву нужны сотни подобных туалетов», – отметил мэр в комментарии журналистам и призвал киевлян бережно относиться к новых сооружений и не портить их.