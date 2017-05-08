В Киеве прошел фестиваль Comic Con (фото, видео)

В Киеве в Украинском доме 6 и 7 мая прошел фестиваль Comic Con. На фестивале состоялись первые в Украине показы фильмов "Король Артур: Легенда Меча" и "Чужой: Завет", а также презентация "DC comics" на украинском.

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Участники Comic Con 6 мая прошли по Крещатику, тем самым ознаменовав открытие третьего Kyiv Comic Con, передает Hromadske. В этом году косплей-дефиле прошло в таких категориях: комиксы и художественная литература, фильмы и мультфильмы, аниме и манга, видеоигры и детское дефиле.

Стоит напомнить, что вчера в Киеве также состоялась официальная церемония открытия Евровидения-2017.