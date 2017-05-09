День победы: что происходит в Киеве 9 мая (видео)

В День победы над нацизмом 9 мая в Киеве и других городах Украины запланирована шествие под названием "Бессмертный полк" – акции, которую проводят в России ежегодно в этот день.

В Службе безопасности Украины заявили, что не имеют оснований ее запретить, но правоохранители предпримут все необходимые меры, чтобы не допустить провокаций.

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Как сообщалось, в Киеве в районе Площади Славы, куда в 10 утра должен прибыть президент Петр Порошенко, 9 мая правоохранители осуществляют беспрецедентные меры безопасности.

На выходе со станции метро "Арсенальная", в подземном переходе, вдоль дороги аж до самой Площади Славы дежурят много представителей Национальной гвардии и полиции. Установлены ограждения и рамки металлоискателя.