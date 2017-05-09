Кличко поздравил ветеранов и пообщался с ними в неформальной атмосфере

Киевский городской голова Виталий Кличко поздравил ветеранов-киевлян с Днем победы над нацизмом во Второй мировой войне и пообщался с ними в неформальной обстановке во время праздничного обеда.

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Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

«Мы никогда не думали, что мечта о мире в нашем государстве будет снова столь актуальной. Я уверен, что сегодня самое главное для каждой украинской семьи, для каждой матери, чей сын защищает нашу землю, чтобы мир воцарился в нашем государстве, а ее защитники вернулись домой. За победу и за мир!» - сказал Кличко, провозглашая тост к ветеранам.

Мэр Киева также поздравил с днем рождения киевлянку Серафиму Селиванову, которой сегодня исполнился 91 год. Она - ветеран тыла, во время Второй мировой работала на предприятии, которое обеспечивало охрану железной дороги.

За созданную праздничную атмосферу для ветеранов Кличко поблагодарил организаторов обеда – киевских рестораторов.

«Это хорошо, что есть социально ответственный бизнес, который присоединился к чествованию ветеранов, помог создать для них душевную атмосферу. И все ветераны очень довольны», - подчеркнул мэр.

Сегодня утром Кличко вместе с руководством государства принял участие в церемонии чествования памяти погибших по случаю 72-й годовщины Победы над нацизмом во Второй мировой войне и возложил цветы к могиле Неизвестного солдата на Аллее Воинской Славы.