В Киеве устроили большое "переодевание" Родины-матери в 14 национальных костюмов (видео)

В Киеве по случаю песенного конкурса Евровидение-2017 устроили большое "переодевание" Родины-матери. Об этом говорится в сюжете программы ТСН.Утро.

14 традиционных украинских костюмов накануне транслировали на самом памятнике. Световое шоу продолжалось в течение семи минут, его было видно практически из всех уголков столицы. Для показа организаторы акции отобрали лучшие узоры и модели вышиванок, которые бы передали уникальность и аутентичность украинской культуры всех регионов.

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Показ стал самым большим 3D-мепингом в Украине. Это такое направление аудиовизуального искусства, когда 3D-проекция направляется на физический объект с учетом его геометрии и местоположения.

Переодетую в вышиванки Родину-мать внесли в книгу рекордов Украины. Потому что эта проекция обогнала предыдущую на Софийском соборе на шесть метров в высоту и составила 53 метра.