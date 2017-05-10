В центре Киева вандалы повредили цветочные композиции к "Евровидению"

В Киеве на Майдане Независимости неизвестные разрушили цветочную композицию, выполненную к песенному конкурсу Евровидение 2017.

Об этом сообщается на странице КО "Зеленстрой" в Facebook.

В свою очередь, председатель Шевченковской райгосадминистрации Олег Гаряга добавил, что разрушение цветочной композиции является следствием "невысокого культурного уровня отдельных представителей нашей общины".

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Также Гаряга добавил, что неизвестные вандалы повредили инсталляцию из растений на месте памятника Ленину. "Очень хочется посмотреть этим людям в лицо и спросить какую они преследовали цель...", - добавил глава РГА.

Отметим, что неделю назад каменный пьедестал на бульваре Шевченко покрыли живыми растениями розмарина и мяты в рамках инсталляции "Ритуал природы" мексиканской художницы Исы Каррильо.

Как отметили в "Зеленстрое", в данній момент цветочная композиция на Майдане Независимости восстанавливается.

В Фонди "Изоляция", по инициативе которого была создана инсталляция на постаменте бывшего памятника Ленину также сообщили, что она будет восстановлена и продлится, как и планировалось, до 17 мая.