Кличко пообещал на треть сократить очередь в детсады

Киевский городской голова Виталий Кличко проверил, как идут работы по строительству нового детского сада и лицея на Позняках и отметил, что в этом году в столице будет открыто 10 детских садов, а очередь в дошкольные учебные заведения сократится на треть.

«До конца этого года мы планируем открыть 10 детских садов: 4 из них – новые, и 6 – отреконструированые. Мы также планируем уменьшить на треть очередь в детсады благодаря тому, что будет создано 3400 мест для дошкольников в новых садах и увеличено количество групп в действующих. И наша задача – чтобы за 3-4 года очередей в дошкольне учебные заведения Киева не было», – подчеркнул Виталий Кличко.

Мэр столицы проверил, как идут работы по строительству детсада на 260 мест в 9-м микрорайоне Позняков. Строительство объекта началось в феврале этого года, и город уже запланировал выделить 75 млн грн. на его завершение. На сегодня выполнены земляные работы, залита фундаментная плита, завершается нулевой цикл (помещение подвала).

«На этом участке будет не только детсад, но и сквер. Мы учли пожелания жильцов, ведь известно, что в этом районе недостаточно не только объектов инфраструктуры, но и зеленых зон», – рассказал мэр города.

Читайте такжеВ КГГА рассматривают четыре варианта решения проблемы переполненных детсадов

Виталий Кличко также проинспектировал, как идет строительство лицея на 22 класса в жилом массиве Осокорки-Северные. Сегодня в новом лицее выполнен монтаж конструкций I-IV этажей.

«Строители пообещали мне, что уже 1 сентября лицей будет принимать учеников. Это будет современное сооружение, оборудованное по всем современным требованиям – интерактивные доски, современные спортивные залы, постройка будет утеплена, в ней установят LED-освещение», – рассказал городской голова.

Также в одном из детсадов на Позняках мэр столицы проверил, как работает «тревожная кнопка».

«Я доволен результатом, ведь служба охраны прибыла в детсад за 4 минуты 30 секунд, что почти вдвое быстрее норматива. Мы заботимся о безопасности всех киевлян, а особенно – детей, именно поэтому в этом году мы оборудовали все детские учебные заведения «тревожной кнопкой». И, как мы смогли убедиться, эта система работает исправно», – отметил Виталий Кличко в комментарии журналистам.