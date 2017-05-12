Кличко посетит финал Евровидения
15:44, 12 мая 2017Киев
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Мэр столицы добавил, что билеты купил еще несколько месяцев назад.
Кличко намерен посетить Евровидение / фото УНИАН
Мэр Киева Виталий Кличко посетит в субботу, 13 мая, финал «Евровидения-2017». Об этом он заявил в комментариях журналистам.
«Как можно смотреть финал «Евровидения» дома? Мы его так долго ждали и так готовились! Я буду находиться там – в Международном выставочном центре», – сказал Виталий Кличко.
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Мэр столицы добавил, что билеты купил еще несколько месяцев назад.
«Я хочу почувствовать атмосферу, послушать «живую» музыку вместе со зрителями в зале. Будем болеть и держать кулаки за участника от Украины», – добавил Виталий Кличко.
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