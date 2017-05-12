КГГА и "1+1" разработали мобильное приложение Kyiv City Guide для пеших экскурсий по Киеву

Киевская городская государственная администрация совместно с телеканалом «1+1» разработала мобильное приложение Kyiv City Guide, объединяющее основные пешеходные маршруты для проведения экскурсий по Киеву без помощи экскурсовода. Как сообщил заместитель председателя Киевской горгосадминистрации Алексей Резников в ходе презентации проекта, в настоящее время в приложении уже представлены девять туристических маршрутов.

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«По состоянию на сегодня это девять экскурсий, которые сможет прослушать каждый желающий. И это только начало. На сегодня это приложение двуязычное – на украинском и английском языках», – сказал он, добавив, что онлайн-путеводитель уже доступен для скачивания в онлайн-магазинах App Store и Google Play.

По словам Резникова, инвестиции в проект составили 270 тыс. грн, но для пользователей приложения все экскурсии будут бесплатными. «В других странах стоимость таких экскурсий может составлять от 1 до 5 евро», – сказал замглавы КГГА.

Резников добавил, что в будущем мобильный путеводитель будет пополняться новыми маршрутами. В частности, в течение двух месяцев разработчики планируют добавить несколько экскурсий, озвученных киевским мэром Виталием Кличко.

«Городской председатель Виталий Кличко согласился с тем, чтобы еще несколько новых экскурсий были озвучены его голосом на трех языках – украинском, английском и немецком», – сказал Резников.

Как сообщила ведущая проекта «Сніданок.Вихідний» на телеканале «1+1» Валентина Хамайко, озвучившая пять экскурсий, с помощью онлайн-путеводителя гости столицы смогут узнать, какие места им стоит посетить, где остановиться, купить сувениры и так далее. При этом она отметила, что данный проект стоит расширить и на другие города Украины.

«Мне бы хотелось, чтобы такой гид был и в других больших и маленьких городах. Чтобы, приезжая в регион, человек мог запустить мобильное приложение и спокойно, не спрашивая местных жителей, использовать приведенные подсказки», – сказала она.

По словам начальника управления туризма КГГА Антона Тараненко, приложение очень удобно в использовании и запускать его можно даже без подключения к интернету. К каждой экскурсии, помимо аудиофайла, прилагается текстовое описание маршрута и фото. При этом каждый пользователь приложения сможет загружать собственные фотографии и оставлять комментарии.

«Мы совместно с партнерами разработали именно те маршруты, которые будут интересны каждому туристу. Мы сделали фокус-группу по этому проекту. Мы задействовали почти все туристические направления… Есть даже экскурсия по местам Революции достоинства», – сказал он.

Тараненко также пригласил к сотрудничеству компании, заинтересованные в разработке собственных экскурсий, чтобы впоследствии загрузить в приложение новые интересные маршруты.

Как сообщал УНИАН, поступления от туристического сбора в бюджет Украины в 2016 году по сравнению с 2015 годом выросли на 31,4% – до 54,094 млн грн.

В связи с проведением в Киеве «Евровидения-2017» и, как следствие, наплывом туристов городские власти ожидают, что столичный бизнес в 2017 году сможет заработать около 20 млн евро. Ранее в КГГА прогнозировали, что с 30 апреля по 14 мая в Киеве ожидается около 20 тыс. иностранных туристов.