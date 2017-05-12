Кличко проинспектировал работы по ремонту детсада и достройки школы в Голосеевском районе

В этом году в столице будет открыто две новые школы и 10 садиков. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время инспекции строительства второго пускового комплекса школы №151 в Голосеевском районе.

Заведение построено в 1999 году без спортивного, актового залов и пищеблока. Сейчас в школе учатся 425 учеников и для полноценного функционирования учебного заведения возникла потребность в достройке второго пускового комплекса. Строительство начато в 2016 году и его общая стоимость – 48 млн грн.

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«Мы все хотим, чтобы наши дети учились в надлежащих условиях. И мы взяли на себя задачу этого года достроить и открыть в школе современные спортивный зал, библиотеку, современный пищеблок, футбольное поле», – сказал городской голова Киева.

Кроме того, Виталий Кличко проинспектировал ход капитального ремонта в помещении дошкольного учебного заведения №305, который находятся рядом со школой. С 1999 до 2014 года помещение находилось в аренде, оперативном пользовании Киевского городского детского санаторно-курортного медицинского объединения (детский санаторий «Озерный»). Деятельность садика было возобновлено в феврале 2015 года и управлением образования созданы необходимые условия для приема детей. В частности, восстановлена система водоснабжения, приобретены детская мебель, инвентарь, посуда, оборудование для пищеблока.

В 2016 году в садике начали капитальный ремонт за средства Украинского Фонда Социальных инвестиций и средства городского бюджета. В рамках проекта выполняется капремонт помещений 4-х групп, замена кровли и ряд других работ, включая благоустройство территории.

«Мы взяли на себя обязательства запустить этот обновленный садик с 1 сентября. Он будет отвечать всем современным требованиям», – добавил мэр Киева.

Он напомнил, что в настоящее время очередь в детские сады почти 11 тысяч детей и в этом году столичная власть планирует сократить ее на 3400 мест.

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«В этом году мы запустим 10 детских садов. А за 2-3 года взяли на себя обязательства вообще ликвидировать очередь в детские сады», – добавил Виталий Кличко.

Мэр Киева также подчеркнул, что столичная власть будет решать проблему с переполнением классов в некоторых столичных школах.

«В прошлом году мы открыли две новых современных школы. В этом году также будут две открытые школы», – добавил Виталий Кличко.