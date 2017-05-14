Кличко поблагодарил волонтеров Евровидения: "вы справились на отлично"

Мэр Киева Виталий Кличко поздравил волонтеров песенного конкурса с удачным проведением Евровидения-2017 и поблагодарил ребят и девушек, которые работали во время проведения конкурса в Киеве и собрались сегодня отметить завершение Евровидения в Киевской крепости.

Читайте такжеМингарелли: Украина организовала Евровидение на очень высоком уровне

"Я вчера был в МВЦ и видел вашу работу. И убедился, что вы справились на отлично. Задание было не простым, но нам удалось, объединив усилия, провести конкурс на самом высоком уровне. Благодаря, в частности, и вам поклонники конкурса смогли увидеть действительно европейский и гостеприимный Киев. Поэтому я благодарен каждому из вас за работу, за ваше время и силы и желаю вам успехов! Продолжайте и дальше быть такими же активными, ведь от вас во многом зависит успех Украины", – обратился Виталий Кличко к волонтерам Евровидения-2017.

Мэр столицы отметил, что тот настрой, который царил в Киеве, те эмоции, которые дарит музыка, запомнятся надолго.

"Я слышал очень хорошие отзывы от гостей Евровидения, ведь они чувствовали, что о них заботятся. Как иностранцы, так и поклонники конкурса из Украины чувствовали себя комфортно в Киеве, и у них остались только положительные эмоции от нашего города. И это означает, что нам удалось провести один из лучших конкурсов за всю историю Евровидения", – отметил мэр столицы.