В Киеве хотят провести перепись населения

Киевский городской председатель Виталий Кличко заявил о планах провести перепись населения в столице в ближайшее время. Об этом он сообщил в эфире телеканала "112 Украина".

"Последний раз перепись населения в Киеве проходила в 2002 году. Тогда установили цифру 2 млн 800 тыс. человек. Сегодня мы будем делать еще раз перепись населения. Но сегодня, предварительно работая с операторами телефонной связи, мы можем примерно сказать, что в Киеве проживает около 4 млн человек", - прокомментировал Кличко.

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Также мэр Киева заявил, что отсутствие безработицы в Киеве является показателем развития города.

"Более того, мы сравнивали города – в Киеве отсутствует безработица, более 530 тыс. человек каждое утро приезжают в Киев на работу, вечером уезжают, потому что здесь есть работа. Это очень важно. Это для нас показатели развития города", - добавил городской голова.