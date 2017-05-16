Кличко: мы вдвое увеличили финансирование диализа для больных киевлян

Киевский городской председатель Виталий Кличко посетил Киевскую городскую клиническую больницу № 5, где осмотрел отделение гемодиализа, сообщает пресс-служба КГГА.

Отмечается, что на учете в этом отделении сегодня находится 31 пациент. Центр диализа оснащен 8 аппаратами, установлена новая система водоподготовки, которая может обеспечивать 10 аппаратов. Отделение обеспечено всеми расходными материалами. Услуга для пациентов бесплатная, финансируется из бюджета города столицы.

«Сейчас мы полностью обеспечены всеми материалами и имеем возможность бесперебойно оказывать помощь», – подчеркнул заведующий отделением Кулиш.

Кличко пообщался с больными, которым в это время оказывали процедуру. Пациенты отметили, что довольны качеством услуг. Однако оказалось, что не все знают о возможности добраться до больницы на так называемом «социальном такси» – автомобили, которые люди с инвалидностью могут заказать в районной социальной службе. Мэр дал распоряжение главному врачу разместить в больнице объявление с номерами телефонов, по которым можно заказать авто.

Также Виталий Кличко поручил главному врачу обязать частные организации, которые работают на территории больницы, приобщиться к благоустройству территории.

«Такой бизнес должен не только получать доходы, но и нести социальную ответственность. И это касается всех больниц», – подчеркнул он.

В комментарии журналистам городской голова отметил, что сегодня в столичных медицинских учреждениях заместительную почечную терапию получают более 730 больных, из них методом гемодиализа – 492. При этом, ежегодно в Киеве растет количество больных, которым требуется гемодиализ или трансплантация почки.

Мэр подчеркнул, что столичная власть делает все возможное, чтобы обеспечить больных, нуждающихся в гемодиализе, бесплатными процедурами.

«Например, в 2014 году на гемо- и перитонеальный диализ из бюджета потратили более 60 млн грн, а в этом году запланировали в два раза больше средств – уже 120 млн грн», – подчеркнул Виталий Кличко.

Он отметил, что в Киеве, в разных медучреждениях сегодня работает 5 диализных отделений – три взрослых и два детских.

Также отмечается, что такая организация предоставления заместительной почечной терапии очень сложная. Поэтому столичная власть планирует создать единый центр нефрологии и диализа, где бы можно было эффективно мониторить качество услуг и з помощью реестра отслеживать сколько именно пациентов получают помощь. Это также даст возможность эффективно и экономически обоснованно планировать количество диализных мест в столице, где пациенты будут получать качественный медицинский сервис.