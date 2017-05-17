В Киеве 20 мая будет ограничено движение транспорта по маршруту велопарада

В Киеве в субботу, 20 мая, ограничат движение транспорта по маршруту велопарада.

Как сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, общественная акция велосипедистов «Велодень» пройдет в формате парада по центральным улицам города.

Сотни любителей велоспорта соберутся на Софийской площади, откуда в 11:30 стартуют по маршруту велопарада.

На время проведения спортивно-массового мероприятия планируется ограничение движения транспорта по маршрутам велопарада.

В частности, с 10:00 до 12:30 движение автомобилей будет ограничено по следующим маршрутам: ул. Владимирская – ул. Богдана Хмельницкого – ул. И. Франко – ул. В. Липинского – заезд на велотрек; Софийская площадь – ул. Владимирская – ул. Богдана Хмельницкого – ул. Крещатик – Европейская площадь – Владимирский спуск – Боричев спуск – ул. Набережно-Крещатицкая – Гаванский мост – ул. Набережно-Рыбальская – Московский мост – ул. Трухановская – парк Дружбы народов.