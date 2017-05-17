В Киеве с Арки дружбы народов убрали "радугу" (фото)

Раскрашенной в цвета радуги Арке дружбы народов в Киеве вернули прежний вид.

"Как и обещали... вернули, как и было! :)"- пишет на своей странице в Facebook Геннадий Курочка – руководящий партнер компании CFC Consulting, которая выиграла тендер на проведение коммуникаций к Евровидению-2017.

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По его словам, вскоре КГГА объявит конкурс проектов среди всех желающих на лучшее решение-инсталляцию Арки дружбы народов.

Кроме того, поделился Курочка, они подадут на конкурс свой проект - "Арка разнообразия" - только он будет "улучшен".

Как сообщал УНИАН, 27 апреля в центре Киева активисты "Правого сектора" и "Свободы" остановили работы по раскраске Арки дружбы народов в цвета радуги. В ПС считают, что такое украшение арки - скрытая пропаганда ЛГБТ.

4 мая Киевский городской председатель Виталий Кличко заявил, что Арку дружбы народов завершат украшать, украсив фрагментом орнамента.