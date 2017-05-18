Виталий Кличко поблагодарил всех за подготовку и проведение "Евровидения"

Мэр Киева Виталий Кличко поблагодарил всех, кто приобщился к подготовке города к «Евровидению», и пригласил городских депутатов и киевлян на открытие Киевского велотрека, которое состоится в эту субботу. Об этом Виталий Кличко заявил в начале заседания Киевсовета.

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«Хочу поблагодарить всех, кто приложил свои усилия к проведению международного песенного конкурса «Евровидение» в Украине – кто работал, помогал, кто делал все, чтобы Киев справился и провел конкурс на самом высоком уровне. Помним, сколько спекуляций было на эту тему, мол, Киев не выполнит требований, мол «Евровидение» у нас заберут. Мы доказали, что можем, нам все удалось! И организаторы, и все участники и гости остались довольны и высоко оценили проведение «Евровидения» в Киеве. Поэтому с высоко поднятой головой передадим ключи от конкурса Лиссабону», – отметил Виталий Кличко.

Также мэр Киева пригласил всех в эту субботу, 20 мая, на открытие обновленного Киевского велотрека, который совместными усилиями общины, активистов, депутатов, столичной власти – защитили от застройки, вернули в собственность общины и восстановили.

"Начнется действо большим велопарадом. Садимся все на велосипеды и приобщаемся к празднику спорта и здоровья", – призвал киевлян Виталий Кличко.