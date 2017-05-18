В субботу Кличко откроет Киевский велотрек

20 мая 2017 года в 20:00 состоится спортивно-художественная акция по случаю открытия возвращенного в собственность киевлян и восстановленного Киевского велотрека. В мероприятии примут участие мэр Киева Виталий Кличко, заместители председателя КГГА Александр Спасибко и Анна Старостенко, руководство Шевченковской РГА, строители, спортсмены, велолюбители и все неравнодушные киевляне, сообщает сайт КГГА.

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Спортивно-художественная акция «Киевский велотрек – новая жизнь» – это праздник европейского уровня, сочетающее в себе художественную, спортивную, культурно-развлекательную, патриотическую и социальную составляющую. Зрителей в эту субботу ожидает экстрим шоу, лазерное шоу и интерактивная 3D видео-инсталляция «История Киевского велотрека».

Интерактивная видео-инсталляция расскажет киевлянам об истории велотрека черно-белыми хроникальными кадрами старого Киева, демонстрация которых будет сопровождаться проездом велосипедистов в костюмах разных исторических периодов. На экране художественными анимационными средствами в сопровождении соответствующей музыки будет изображена жизнь велотрека – от начала строительства до полного его упадка, а затем и возрождение. Завершится инсталляция появлением на экране изображения велотрека в его теперешнем состоянии, после чего начнется выступление вело-экстрималов.

Спортивно-цирковой перформанс состоится с участием акробатов и других представителей циркового искусства. Также в перформансе примут участие танцоры, мимы и вокалисты. Кульминацией перфоманса станет хореографически-спортивный флешмоб. Все действо будет сопровождаться лазерным шоу и видео-инсталляцией.