Для реконструкции Шулявского путепровода необходимо демонтировать только часть корпуса завода "Большевик" – Кличко

Для построения новой современной развязки на Шулявке необходимо демонтировать только часть здания завода «Большевик». И мы надеемся, что правительство поддержит наш проект и даст свое согласие на демонтаж, ведь принимать решение о сносе - в компетенции Кабмина. Об этом заявил Киевский городской председатель Виталий Кличко, передает пресс-служба КГГА.

«Развязка была построена в 60-е годы прошлого века, и мы знаем, что мост, Шулявский путепровод давно нуждается в реконструкции, ведь мы получили дорожную инфраструктуру столицы в критическом состоянии, в которую много лет не вкладывались средства. Реконструкцию мы начнем уже в этом году, - отметил Виталий Кличко. - Мы не будем полностью сносить здание завода «Большевик» на Шулявке. Проект предусматривает снос только части корпуса, ведь нам нужно обустроить правый поворот для авто, которые едут со стороны Святошино. Мы хотим сделать современную и удобную развязку, поэтому часть здания нам придется демонтировать», - подчеркнул мэр столицы.

Он добавил, что решение о сносе здания завода «Большевик» должен принимать Кабмин.

«И мы надеемся, что Кабинет министров поддержит наш проект, чтобы мы могли развивать инфраструктуру Киева», - отметил Виталий Кличко.