Киевский облсовет предлагает вернуть газовые сети в собственность общины





Во время очередной сессии Киевского областного совета депутаты большинством голосов поддержали инициативу депутатской фракции «Украинское объединение патриотов – УКРОП» по возвращению газовых сетей территориальным общинам Киевской области. Согласно инициативе укроповцев, предлагается передать в общую коммунальную собственность территориальных общин газопроводы и сооружения на них, которые раньше были бесплатно предоставлены ПАО «Киевоблгаз».

«Значительная часть неучтенных газовых сетей – это газопроводы, построенные за средства местных бюджетов и населения. Такие объекты не всегда передаются на баланс предприятий газоснабжения и газификации. А если и передаются, то без определения их стоимости (то есть с нулевой стоимостью). Эта проблема возникла в 1999-2001 годах, когда имущество передавалось без компенсаций, без проведения инвентаризации, экспертной оценки, составления передаточных балансов и пообъектного перечня. Учитывая попытки властей в очередной раз залезть в карман к украинцам, мы инициировали возвращение газовых сетей в собственность общин. Эта инициатива будет способствовать реализации самоуправленческих полномочий по распоряжению объектами коммунальной собственности, чтобы они использовались эффективно и в интересах жителей населенных пунктов. Мы стремимся защитить интересы общин и не допустить необоснованного бесплатного использования этого имущества», – отметил председатель Киевской областной организации УКРОПа, первый заместитель председателя облсовета Владимир Майбоженко, комментируя инициативу.