Кличко открыл обновленный велотрек и поблагодарил активистов и общественность за помощь

Я предлагаю считать 20 мая новым Днем рождения Киевского велотрека. И отмечать его ежегодно спортивными, культурно-художественными событиями. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в комментариях журналистам перед началом церемонии открытия Киевского велотрека, передает пресс-служба КГГА.

«Построенный еще в 1913 году Киевский велотрек считается одним из старейших в Европе. Например, во Франции велотрек появился в 1924-м году, в Германии – в 1925-ом. На протяжении почти столетия на Киевском велотреке было проведено множество соревнований и выросло не одно поколение спортсменов, здесь было установлено много рекордов. Сегодня я встречался с ветеранами спорта, которые показывали мне фото 1955 года, как они тренировались здесь, на этом велотреке», – отметил Виталий Кличко.

Последние соревнования на велотреке, добавил мэр, состоялись в 1999 году и после этого начался его упадок. В 2006 году земельный участок под велотреком отдали под застройку, впоследствии велотрек частично снесли. И застройщик возвел вплотную к виражу многоэтажку.

«Я очень благодарен активистам и небезразличной общественности. Мы все вместе отвоевали велотрек у застройщика, вернули его общине города и реконструировали. Мало кто верил, когда мы собирались здесь весной 2014-ого, что возрождение велотрека возможно. Но нам все удалось!» – подчеркнул Киевский городской председатель.

Мэр подчеркнул, что обновленный столичный велотрек – один из лучших в Европе. «Мы несколько раз перекладывали полотно, потому что очень сложно было сделать идеальные виражи. Испытания они прошли, спортсмены довольны, велотрек открыт», – отметил Виталий Кличко.

«Сегодня у нас спортивный праздник, важный для всех киевлян. И я предлагаю считать 20 мая – новым Днем рождения Киевского велотрека. И отмечать его ежегодно спортивными, культурно-художественными событиями», – подчеркнул Виталий Кличко.