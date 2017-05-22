В Киеве на восстановленном велотреке состоялись первые спортивные соревнования
Мэр Киева Виталий Кличко предложил сделать 20 мая Днем рождения Киевского велотрека и отмечать его ежегодно спортивными и культурно-художественными событиями.
В Киеве на восстановленном велотреке состоялись первые спортивные соревнования. Мэр Киева Виталий Кличко опубликовал на странице в Facebook видео с историей восстановления Киевского велотрека.
«Наконец это случилось! Киевский велотрек получил новую жизнь. 20 мая - второй День рождения нашего велотрека», - написал мэр.
Видео доступно по ссылке.
В субботу, 20 мая, с участием Виталия Кличко состоялось торжественное открытие Киевского велотрека. «Я предлагаю считать 20 мая - новым Днем рождения Киевского велотрека. И отмечать его ежегодно спортивными, культурно-художественными событиями», - отметил городской голова.
Также 20 мая на восстановленном велотреке состоялись первые спортивные соревнования, которые посетили и ветераны велоспорта Киева.
А вечером для тысяч киевлян, которые собрались на обновленном велотреке, устроили большое лазерное и 3d шоу с видеоинсталляцией об истории города и велотрека.