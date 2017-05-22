Кличко поздравил новый набор патрульной полиции с присягой

Мэр Киева Виталий Кличко поздравил новый набор патрульных полицейских Киева, которые сегодня приняли присягу на верность народу Украины.

«Сегодня в рядах столичных патрульных пополнение! 193 патрульных полицейских, которые прошли 4-месячный курс подготовки, уже сегодня приступают к патрулированию улиц нашей столицы. От вас зависит правопорядок в городе и безопасность его жителей. Ведь безопасность – это ключевая вещь, на которую рассчитывают киевляне», – подчеркнул Виталий Кличко во время церемонии.

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Мэр столицы отметил, что недавно Киев достойно провел «Евровидение».

«В этом также большая заслуга патрульных. Около 10 тысяч полицейских со всей Украины обеспечивали правопорядок охраняли покой киевлян и гостей города», – отметил мэр.

Виталий Кличко подчеркнул, что столичная власть и в дальнейшем будет поддерживать киевских патрульных. В частности, при помощи мэрии заработал велопатруль, также полицейских обучают английскому.

«Как мэр столицы, я готов всегда помогать и поддерживать вас. И все киевляне рассчитывают на то, что вы будете с честью выполнять свою работу. Потому что безопасность и чувство защищенности жителей и гостей столицы – один из главных приоритетов», – обратился к патрульным Виталий Кличко.