В Киеве появится Музей монументальной пропаганды СССР

Этой осенью в Киеве откроют Музей монументальной пропаганды СССР, который войдет в топ-10 туристических объектов столицы. Об этом сообщил заместитель городского головы - секретарь Киевсовета Владимир Прокопив сегодня на пресс-конференции по случаю старта работы над созданием музея, проинформировали УНИАН в пресс-службе КГГА.

"Зачем городу это нужно? Прежде всего, мы получим место, которое станет своеобразным символом того, что мы перевернули страницу коммунистического прошлого, как это сделали все цивилизованные страны Европы. Во-вторых, мы получим лучший музей такого рода в стране, а для столицы это будет еще один привлекательный туристический объект", - пояснил чиновник.

По его словам, будет размещаться экспозиция на территории ВДНХ (Национальный комплекс "Экспоцентр Украины"). Это место выбрано не случайно, ведь именно ВДНХ является одним из ярких символов советской эпохи.

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"Наша задача не забыть страницы советской истории, а наоборот - помнить ее. Помнить, как такое, что никогда не должно вернуться. "Никогда снова" - это именно то, что будут произносить экспонаты музея посетителям", - сказал руководитель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

Экспозицию составят монументальные скульптуры из столицы, регионов Украины и частных коллекций. Какие именно памятники разместят в музее, будет решать специальный экспертный совет.

Предполагается, что выставка будет функционировать на средства частных инвесторов.

"Мы рассчитываем на бюджет в 15-10 миллионов гривен. И хочу подчеркнуть - проект будет не коммерческим", - сообщил руководитель проекта Максим Бахматов.

Музей также будет иметь образовательно-дискуссионную площадку для всех, кто интересуется историко-культурным периодом ХХ века.