Пять районов Киева полмесяца будут сидеть без горячей воды

Энергогенерирующая компания "Киевэнерго", поставляющая тепловую и электрическую энергию потребителям столицы, с 23 мая по 6 июня отключает от горячего водоснабжения ряд домов в Соломенском, Голосеевском, Печерском, Дарницком и Шевченковском районах Киева в связи с проведением гидравлических испытаний теплосетей в рамках подготовки к следующему отопительному сезону.

Как сообщила пресс-служба компании, на время проведения работ горячее водоснабжение временно прекращено для 467 жилых домов, 7 лечебных учреждений, 19 детских садов, 20 школ и 220 ведомств в Голосеевском районе и для 145 жилых домов, 3 лечебных учреждений, 3 детских садов, 3 школ и 87 ведомств в Печерском районе.

В Шевченковском районе горячее водоснабжение будет прекращено для 126 жилых домов, 3 лечебных учреждений, 3 школ и 90 ведомств, а в Соломенском районе для 265 жилых домов, 15 лечебных учреждений, 18 детских садов, 7 школ и 172 ведомств.

В Дарницком районе горячее водоснабжение будет прекращено для 227 жилых домов, 1 лечебного учреждения, 10 детских садов, 6 школ и 118 ведомств.

Киевляне могут уточнить сроки проведения гидравлических испытаний на каждой отдельно взятой улице города на официальном сайте "Киевэнерго".

В компании отметили, что гидравлические испытания – это метод диагностики теплосетей, применяемый "Киевэнерго" каждый межотопительный период с апреля по август. График испытаний согласовывает Киевская городская госадминистрация.

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"Гидравлические испытания позволяют выявить и отремонтировать наиболее изношенные участки сетей, предотвратив появление повреждений в холодное время года. Испытания осуществляются теплосетевой водой температурой до + 40 с повышенным на 25% давлением. Поэтому технологически невозможно испытать теплосеть без отключения горячей воды", - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. "Киевэнерго" генерирует и поставляет тепловую и электрическую энергию в Киеве, входит в состав крупнейшего в Украине частного энергохолдинга ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова.

Генерацию электрической энергии "Киевэнерго" осуществляет на двух теплоэлектроцентралях - ТЭЦ-5 (установленная электрическая мощность - 700 МВт, тепловая - 1874 Гкал/ч) и ТЭЦ-6 (установленная электрическая мощность - 500 МВт, тепловая - 1740 Гкал/ч). Транспортировка электроэнергии обеспечивается сетью воздушных и кабельных линий общей протяженностью более 11,7 тыс. км.

Производство тепловой энергии "Киевэнерго" осуществляет на ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, а также на трех станциях теплоснабжения и 183 котельных. Общая установленная мощность тепловых источников - 8725 Гкал/ч. Транспортировка тепловой энергии обеспечивается теплосетями общей протяженностью около 2,3 тыс. км (в двухтрубном измерении). Основными акционерами "Киевэнерго" являются компания ДТЭК (72,39% акций) и государство (25% акций).