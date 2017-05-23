Столичная власть анонсировала брифинг по "пересмотру тарифов на проезд"

В столице власти планируют провести пресс-конференцию по пересмотру тарифов на проезд и обоснования их изменений. Об этом сообщили на сайте КГГА.

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Брифинг «Пересмотр действующих тарифов на проезд в муниципальном транспорте. Обоснование изменения стоимости проезда» запланирован на 24 мая в 11:00 в КГГА.

Также предусмотрено онлайн-трансляцию брифинга на YouTube канале городской госадминистрации.