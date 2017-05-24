В КГГА планируют, что стоимость проезда для киевлян будет меньше, чем для гостей столицы

Городская администрация рассматривает возможность вынужденного повышения стоимости проезда в наземном транспорте и в метро на 1 гривну ради выживания муниципальных столичных предприятий, оказывающих услуги по перевозке граждан. Ведь в последнее время существенно изменились факторы, на которые городская администрация не имеет влияния, а именно: цена на электроэнергию выросла почти в 4,6 раза, на государственном уровне в 2,6 раза увеличили минимальную заработную плату, также выросла стоимость горючего, воды и запчастей. Но при этом, защищая интересы киевлян, администрация города сохраняет более низкую цену на транспортные услуги для населения. С начала года город сдерживал поднятие тарифов, городская власть сохранила бесплатный проезд для всех льготных категорий населения.

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Увеличение тарифов позволит покрыть лишь затраты на электроэнергию и компенсировать расходы на заработную плату работникам. По сути, город устанавливает тариф «выживание». Об этом во время брифинга заявил заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

«Сегодня сложилась крайне тяжелая ситуация, когда для обеспечения функционирования транспортной системы столицы мы вынуждены увеличить тариф на проезд в городском транспорте. Стоимость билета складывается из себестоимости перевозки (заработная плата, горюче-смазочные материалы, электроэнергия, обслуживание и ремонт подвижного состава и др.) и развития (обновления подвижного состава, открытия новых маршрутов, ремонт и установка новых остановочных комплексов, ремонт действующих и открытие новых станций метрополитена и прочее). В течение последних 2-х лет цена на электроэнергию выросла в 4,6 раза, кроме того, согласно правительственной инициативе, в 2,6 раза увеличены минимальную заработную плату. Эти два, не зависимые от городской администрации, фактора и стали решающими для таких непопулярных шагов», – сказал заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

По его словам тариф планируется увеличить пропорционально лишь на 1 грн.

«Мы понимаем, в какой сложной ситуации оказались киевляне, как больно это может ударить по бюджетам семей, поэтому по поручению мэра Виталия Кличко городская администрация разработала ряд мер, которые помогут защитить интересы киевлян. Во-первых, мы сохраняем льготы для всех социально-уязвимых категорий населения. Во-вторых, есть задача оставить транспортные услуги дифференцированными с нынешней системой скидок. Третье и главное, киевляне заплатят лишь одну гривну, а остаток разницы в тарифах, большую его часть, будет возмещено за счет городского бюджета», – отметил заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

«Одна поездка в наземном транспорте (трамвае, троллейбусе, автобусе и фуникулере) будет стоить 4 грн. В метрополитене стоимость разового проезда планируется установить на уровне 5 грн, по пластиковой карте – от 4,50 в зависимости от количества поездок, а за проездными билетами – от 3,87 грн в зависимости от типа проездного. Тариф на проезд в городской электричке составит 5 гривен за 1 поездку», – сообщил Николай Поворозник.

Заместитель председателя КГГА отметил, что бесплатный проезд всех льготных категорий населения будет сохранен.

Также он сообщил, что до конца года планируется ввести электронный билет на всех видах общественного транспорта. Это позволит оптимизировать учет пассажиров и изменить подходы к оплате проезда.