Киевсовет должен срочно "развестись" с "Киевэнерго" - КГГА

Промедление в вопросе принятия решения о завершении соглашения с ПАО «Киевэнерго» влечет за собой ряд негативных последствий. Ведь именно Киевский городской совет как собственник имущества должен принять принципиальные решения, без которых не может начаться процесс инвентаризации имущества, разработка алгоритма «развод» с ПАО «Киевэнерго». Непринятие никакого решения и неопределенность Киевсовета приведет к тому, что «Киевэнерго» продолжит работу. Об этом заявил сегодня во время пресс-брифинга заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Он отметил, что проект решения «О прекращении Соглашения по реализации проекта управления и реформирования энергетического комплекса. Киева от 27.09.2001 (с изменениями, внесенными дополнительными соглашениями от 25 ноября 2002 года, 28 сентября 2006 года, 29 декабря 2006 года, 30 апреля 2007 года, 7 ноября 2013 года, 30 ноября 2016 года), заключенного между Киевской городской государственной администрацией и Акционерной энергоснабжающей компанией «Киевэнерго» прошел обсуждение лидерами депутатских фракций и во время заседания профильных комиссий. Для юридической проработки документа создана специальная рабочая группа.

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«Киевсовет как владелец имущества, которое сейчас находится в управлении «Киевэнерго», должен принять принципиальное решение о завершении сделки, что запускает ряд необходимых процедур для города. Прежде всего, это разработка четко прописанного регламента «развод». Ведь в действующем соглашении эта опция прописана не была. А это сложный процесс как с технической точки зрения, так и с позиции правовых и финансовых взаимоотношений. Речь идет о переходе работников, переключение соответствующих мощностей, перезаключение договоров с потребителями. Отдельным участком работы станет решение спорного вопроса относительно улучшений. Сегодня «Киевэнерго» называют сумму улучшений в 727 млн грн. Однако мы должны иметь собственные данные и цифры, которые будут базироваться на результатах инвентаризации», – пояснил Петр Пантелеев.

Вторым принципиальным пунктом в проекте решения является завершение сделки не посреди отопительного сезона, 31 декабря, а уже после его завершения.

«Речь идет о мощном энергетическом комплексом – ТЭЦ 5 и ТЭЦ 6, 2,6 тысяч тепловых сетей, 180 котельных, – стабильную работу которого мы должны обеспечить зимой. Поэтому дата завершения сделки должна совпадать с датой завершения отопительного сезона, чтобы избежать технических сбоев, чтобы киевляне не стали заложниками процесса», – убежден он.

По мнению Петра Пантелеева, дальнейшее промедление в принятии решения грозит серьезными негативными последствиями для жизнедеятельности города.