В Киеве владельцы авто с иностранными номерами перекрыли Грушевского

16:30, 25 мая 2017
Киев
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Движение не осуществляется по улице Грушевского на участке от гостиницы “Киев” до пересечения с Шелковичной.

Акция проходит против введения налога для владельцев авто с иностранной регистрацией / фото vlada.io

В Киеве участники акции протеста против введения налога для владельцев автомобилей с иностранной регистрацией перекрыли движение по улице Грушевского на участке возле парламента. Как передает корреспондент УНИАН, движение перекрыто автомобилями участников акции, которые они оставили на дороге.

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Движение не осуществляется по улице Грушевского на участке от гостиницы “Киев” до пересечения с Шелковичной. В то же время другие автомобилисты имеют возможность сворачивать как на Шелковичную, так и на Липскую.

На автомобилях участников акции протеста установлены флаги общественной организации “АвтоЕвроСила”. Некоторые участники этой акции группами стоят возле автомобилей.

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