В Киеве владельцы авто с иностранными номерами перекрыли Грушевского

В Киеве участники акции протеста против введения налога для владельцев автомобилей с иностранной регистрацией перекрыли движение по улице Грушевского на участке возле парламента. Как передает корреспондент УНИАН, движение перекрыто автомобилями участников акции, которые они оставили на дороге.

Читайте такжеВо Львове жители одной из улиц заблокировали ее мусором

Движение не осуществляется по улице Грушевского на участке от гостиницы “Киев” до пересечения с Шелковичной. В то же время другие автомобилисты имеют возможность сворачивать как на Шелковичную, так и на Липскую.

На автомобилях участников акции протеста установлены флаги общественной организации “АвтоЕвроСила”. Некоторые участники этой акции группами стоят возле автомобилей.