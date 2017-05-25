Кличко: Знак "Сделано в Киеве" должен стать символом продукции высокого качества

Знак «Сделано в Киеве» должен стать символом продукции высокого качества. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил на открытии выставки продукции и разработки столичных предприятий и ученых «Сделано в Киеве». В открытии мероприятия также принял участие премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«Уже второй раз мы проводим выставку «Сделано в Киеве». Мы делаем все, чтобы поддерживать производство, понимая, что это – и создание рабочих мест, и налоги в бюджет города. В этом году в выставке принимают участие 160 предприятий и 40 научных учреждений из 10 районов Киева», – подчеркнул Виталий Кличко.

Городской голова отметил, что потребители должны знать столичные бренды, а предприятия – получить дополнительные возможности для рекламы своей продукции.

«Приведу некоторые цифры. Сегодня в Киеве работает 763 предприятия. Это более 120 тысяч работников. Налоговые поступления в государственный бюджет от промышленных предприятий столицы выросли на 30% и составили 25 млрд грн, а в бюджет Киева – на 57,5% до 1,1 млрд грн. Эти цифры свидетельствуют о том, что промышленный комплекс столицы динамично развивается», – сказал мэр Киева.

Читайте такжеВ субботу Кличко откроет Киевский велотрек

Виталий Кличко и Владимир Гройсман осмотрели ряд стендов, где им представили разработки и продукцию столичных предприятий.

В комментарии журналистам мэр Киева отметил, что на первом месте должна быть конкурентоспособность продукции.

«Мы хотим, чтобы марка «Сделано в Киеве» означала высокое качество. Также хорошо, что сегодня есть положительная динамика развития предприятий, и наша задача, которую мы воплощаем, – создание таких условий, чтобы предприятия развивались, и эта динамика сохранялась», – подчеркнул Виталий Кличко.

В выставке «Сделано в Киеве» принимают участие более 160-ти промышленных предприятий-производителей и 40 научных учреждений из 10 районов Киева. Они представят лучшие образцы своей продукции, новейшие разработки, технологии и материалы. Отдельными экспозициями представлены Национальная академия наук Украины, столичные научные парки, ведущие высшие учебные заведения города.