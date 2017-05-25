Кличко о повышении цен на проезд: Часть расходов берет на себя город

Стоимость проезда в столичном коммунальном наземном транспорте и метро увеличится только на 1 гривню, поскольку часть расходов берет на себя город. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в начале заседания Киевсовета.

Говоря о необходимости рассмотреть и принять проект решения Киевского городского совета о внесении изменений в бюджет города Киева на 2017 год, мэр Киева отметил: «Чтобы обеспечить бесперебойную деятельность предприятия «Киевпастранс», есть необходимость в предоставлении ему дотации в сумме 448,8 млн грн».

Он подчеркнул, что это, в первую очередь, средства на выплату заработной платы и другие первоочередные расходы.

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«Вы знаете, что мы планируем повышение стоимости проезда в коммунальном наземном транспорте и метро на 1 гривну. Но эти средства не дотягивают даже до себестоимости проезда. Поэтому, чтобы не класть все бремя от повышения цен на проезд на киевлян, часть расходов берет на себя город», – отметил Виталий Кличко.