Киевлян напугал огромный рой пчел (фото)

В Дарницком районе Киева на улице Академика Вербицкого местные жители вечером обнаружили огромный рой пчел. Об этом "Киев Оперативный" сообщил на своей странице в Facebook.

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"Вот такой рой у нас на Архитектора Вербицкого, 10А, на дереве!" – пишет обеспокоенный житель столицы.

Также отмечается, что о появлении пчелиного роя уже сообщили в ГСЧС, там пообещали отреагировать на ситуацию утром.

Как сообщал УНИАН, на Львовщине рой шершней убил мужчину, который наткнулся на гнездо во время работы по хозяйству.