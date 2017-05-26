Киевлян напугал огромный рой пчел (фото)
09:28, 26 мая 2017Киев
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Рой заметили на улице Академика Вербицкого.
Пчелиный рой напугал жителей столицы / facebook.com/KyivOperativ
В Дарницком районе Киева на улице Академика Вербицкого местные жители вечером обнаружили огромный рой пчел. Об этом "Киев Оперативный" сообщил на своей странице в Facebook.
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"Вот такой рой у нас на Архитектора Вербицкого, 10А, на дереве!" – пишет обеспокоенный житель столицы.
Также отмечается, что о появлении пчелиного роя уже сообщили в ГСЧС, там пообещали отреагировать на ситуацию утром.
Как сообщал УНИАН, на Львовщине рой шершней убил мужчину, который наткнулся на гнездо во время работы по хозяйству.
Пчелиный рой напугал жителей столицы / facebook.com/KyivOperativ
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