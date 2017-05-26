Кличко открыл новый современный детсад на Осокорках

"В Дарницком районе почти 2 тысячи детей находятся в очереди на зачисление в детсады. Поэтому я очень рад сегодня открывать новый детсад – красивый, современный, комфортный. А всего в этом году в Дарницком районе планируется создать 660 мест в детсадах, что является самым высоким показателем в городе", - заявил мэр Киева Виталий Кличко во время открытия детского сада-новостройки № 370 в Дарницком районе.

«Детсад № 370 построен за счет долевого участия застройщика, который взял на себя ответственность обустроить социальные учреждения в тех кварталах, которые строит. Застройщикам важно не забывать про социальную инфраструктуру – детсады, парки, школы, детские и спортивные площадки», – подчеркнул Виталий Кличко.

Детсад уже передан в коммунальной собственности.

В учреждении оборудованы спортивный и музыкальный залы, игротека, компьютерный класс и все, что нужно детям для гармоничного развития и воспитания. В детсаду будут воспитываться 120 детей.

«Он обустроенный, современный, светлый, с технологиями энергосбережения, соответствует всем современным стандартам. Уверен, и родителям, и детям садик понравится», – подчеркнул мэр Киева.

Он отметил, что в прошлом году в Киеве построили и восстановили 7 детсадов. В этом году планируется открыть 10 детских садов: 4 из них – новостройки, и 6 – реконструированы.

«Возможно, успеем сделать 11. Но очередь остается. Сегодня в Киеве более 10 тысяч детей в очереди. И наша задача – чтобы за 2-3 года очередей в дошкольных учебных заведений столицы не было», – отметил Виталий Кличко.

Всего в этом году в Дарницком районе планируется создать 660 мест в детских садах, что является наибольшим показателем в городе. В частности, на Позняках до конца года откроется новый детсад на 280 мест.