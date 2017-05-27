В последние выходные мая отмечается День Киева (видео)

Столице Украины исполняется 1535 лет.

Оказывается, Киев - седьмой город Европы по населению. Сейчас в столице Украины живут почти три миллиона человек.

Самая длинная улица Киева - Броварской проспект, длина около 14 км. Самая короткая и самая широкая главная улица среди столиц Европы – Крещатик.

Читайте такжеКличко открыл светомузыкальный фонтан на Майдане Незалежности

Самый посещаемый музей – Киево-Печерская Лавра, он принимает около миллиона туристов в год.

Кроме того, Киев входит в десятку самых дешевых столиц Европы.

Эти и другие интересные факты про украинскую столицу - в ролике УНИАН.