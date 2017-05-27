В последние выходные мая отмечается День Киева (видео)
12:00, 27 мая 2017Киев
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В эти выходные отмечается День Киева.
В последние выходные мая отмечается День Киева / Фото УНИАН
Столице Украины исполняется 1535 лет.
Оказывается, Киев - седьмой город Европы по населению. Сейчас в столице Украины живут почти три миллиона человек.
Самая длинная улица Киева - Броварской проспект, длина около 14 км. Самая короткая и самая широкая главная улица среди столиц Европы – Крещатик.
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Самый посещаемый музей – Киево-Печерская Лавра, он принимает около миллиона туристов в год.
Кроме того, Киев входит в десятку самых дешевых столиц Европы.
Эти и другие интересные факты про украинскую столицу - в ролике УНИАН.
В последние выходные мая отмечается День Киева
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