Подорожание проезда неизбежно, но компенсация из горбюджета облегчит груз новых тарифов для киевлян - эксперт

Повышение транспортного тарифа на 1 гривну – это необходимый компромисс между нуждами транспортной отрасли и киевлянами. Этот пример показательный, и он демонстрирует, что Кличко работает в реальном секторе, старается что-то сделать для людей, немного облегчить им жизнь, точнее минимизировать последствия ухудшения ситуации, и это не в туманном будущем, а уже сейчас. Об этом в комментарии нашему изданию заявил эксперт Дмитрий Разумков.

На прошлой неделе городская администрация презентовала новые расценки на проезд в общественном транспорте. Так, стоимость разового проезда в наземном транспорте и метрополитене повысится ровно на одну гривну. К тому же, в месячных проездных билетах заложена гибкая система скидок, благодаря которой киевляне за одну поездку заплатят еще меньше.

«Повышение тарифов на проезд было неизбежным. Напомню, что последний раз тарифы на услуги по перевозке в киевском транспорте менялись в 2015 году. С того времени, произошло масштабное подорожание, цены значительно выросли буквально на все. Например, электроэнергия подорожала более чем в 4 раза, увеличилась стоимость дизельного топлива, запчастей, той же воды. Абсолютно очевидно, что все эти факторы поставили общественный транспорт на грань выживания. Стоит отдать должное команде Виталия Кличко, которая даже в таких условиях, продолжала сдерживать повышение стоимости проезда в общественном транспорте, и это притом, что частные перевозчики подняли тарифы еще с начала февраля», – говорит эксперт.

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Следует учесть, продолжает эксперт, что экономически обоснованный тариф на проезд значительно выше – около 7 гривен, в то время, как пассажиры будут платить за проезд в метро 5 гривен, а в наземном транспорте – 4 гривны.

“Еще необходимо учесть повышение минимальной зарплаты до 3200 гривен, транспортники должны где-то все эти деньги аккумулировать. Очень важно, что киевская администрация, смогла найти решение, или скорее необходимый компромисс, казалось бы, в такой патовой ситуации: повышение тарифов – это удар для семейных бюджетов, и ясно, что одобрения у людей не вызывает. Более того, подобные ситуации, как правило, сопровождаются критикой в сторону властей. В данном случае, разница в тарифе будет компенсирована за счет городского бюджета, то есть весь груз новых тарифов на плечи киевлян не упадет. Важен еще один момент: город сохранил все льготы, хотя по стране Кабмин отменил их несколько лет назад. И это, реальное, ощутимое действие по защите интересов киевлян”, - сообщил он.

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«Часто, политики говоря о повышении соц. стандартов для населения, но на самом деле мало что делают. Так было с тарифами на ЖКХ, когда премьер-министр обещал, что никто не будет платить за коммуналку больше, чем 20% от дохода семьи, однако это заявление оказалось далеким от действительности. Приятно удивляет, что на фоне захватившей всю страну эпидемии популизма, Кличко работает в реальном секторе, старается что-то сделать для людей, немного облегчить им жизнь, а точнее минимизировать последствия ухудшения ситуации, и это не в туманном будущем, а уже сейчас. Подтверждения тому имеются и для киевлян ощутимы: от появления «Карты киевлянина» и до нынешнего примера с компромиссным решением о транспортных перевозках", - резюмировал эксперт.