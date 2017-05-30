В Киеве прорвало трубопровод - просела дорога (видео)

Очередная авария на инженерных сетях "Киевводоканала" привела к повреждению дорожного покрытия на ул. Старонаводницкой в Печерском районе. Об этом "Киевавтодор" сообщил на своей странице в Facebook.

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Коммунальщики обнаружили разрушение дорожного покрытия, возникшее из-за прорыва трубопровода под проезжей частью улицы Старонаводницкой.

"В результате аварии на инженерных сетях на проезжей части образовались просадки асфальтобетонного покрытия", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 29 мая в Киеве на пр. Голосеевском прорвало трубу, фонтан воды достиг 7-го этажа. Были повреждены 4 машины и окна здания, расположенного рядом.