Кличко анонсировал запуск второй нитки киевского коллектора в сентябре

В этом году столичная власть завершает строительство важного для города объекта – второй нитки главного городского канализационного коллектора, который планируют запустить в сентябре. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время инспекции строительства второй нитки коллектора.

Читайте такжеВ Киеве прорвало трубопровод - просела дорога (видео)«Киевский коллектор был построен в 1965 году и находится в эксплуатации 52 года. В 1997 году он был признан аварийным. В позапрошлом году на коллекторе произошла авария, в результате которой три района Киева на несколько дней остались без водоснабжения. Силами коммунальных служб аварию тогда ликвидировали. Но такая ситуация могла произойти в любое время, потому что деньги в коммунальное хозяйство столицы, в частности строительство коллектора, не вкладывались десятки лет. Нам удалось возобновить строительство второй нитки коллектора. И сейчас здесь идет завершающий этап работ», – рассказал Виталий Кличко.

Мэр Киева подчеркнул, что коллектор – очень важный для столицы инфраструктурный объект, в строительство которого вложили 1,3 млрд грн.

«Две трети финансировало город, одну треть – государство», – отметил мэр Киева.

Он отметил, что по состоянию на сегодня вторая нитка коллектора готова на 92% и запустить его в работу планируют в сентябре.

Виталий Кличко также спустился в коллектор. Отвечая на вопрос журналистов, что представляет собой этот объект и как он выглядит изнутри, мэр отметил, что это большая труба диаметром 3 м, которая строится с использованием современных технологий.

«Бетонная арматура, антикоррозийное и гидроизоляционное покрытие. Эксперты говорят, что такие технологии позволяют эксплуатировать этот коллектор в течение 100 лет, хотя коллектор имеет гарантию 50 лет», – подчеркнул Виталий Кличко.

Вторая нитка Главного городского канализационного коллектора будет обслуживать Оболонский, Подольский, часть Шевченковского районов Киева, а также Вышгород, Ирпень, Бучу и другие пригороды правобережной части столицы.