Кличко рассказал, что в этом году на ремонт дворов выделят 130 миллионов гривень

В этом году в столице отремонтируют 436 межквартальных проездов и придомовых территорий – на это из бюджета города выделят 130 млн грн. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время выездного совещания с главами районов по ремонту межквартальных и придомовых территорий.

Читайте такжеКличко анонсировал запуск второй нитки киевского коллектора в сентябре«Один из таких проездов, где мы сейчас с вами находимся, возле дома 19 на ул. Шолом Алейхема. В этом году здесь капитально отремонтируют придомовую территорию. Также ко мне обратились жители близлежащих домов с тем, чтобы вместо автомобильной стоянки посреди двора построить спортивную площадку. Поэтому мы приняли решение обустроить здесь мини-поле для футбола, чтобы дети и молодежь могли заниматься спортом и с пользой проводить время», – рассказал Виталий Кличко.

В целом же, отметил Виталий Кличко, в этом году в Киеве планируется отремонтировать 436 межквартальных проездов и придомовых территорий. Общая площадь ремонта превысит 300 тысяч квадратных метров.

«В некоторые дворы из-за отсутствия должного покрытия, которое не ремонтировали с момента возведения домов, невозможно даже заехать. И поэтому первоочередная задача – отремонтировать именно такие проезды и придомовые территории», – подчеркнул Виталий Кличко.

В свою очередь глава КК «Киевавтодор» Александр Густелев отметил, что в течение 2015-2016 годов в столице отремонтировали около тысячи объектов – придомовых и межквартальных проездов.

«Многие дворы не ремонтировались по 30-40 лет. И эти средства, которые выделяет город на ремонт, будут почти пропорционально распределены между всеми районами Киева. Объекты ремонта будут согласованы с райадминистрациями и учитывая обращения местных жителей», – подчеркнул Александр Густєлєв.