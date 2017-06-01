Не Бандерой единым: Киевсовет переименовал проспект Ватутина в Шухевича

Киевский городской совет проголосовал за переименование проспекта имени Генерала Ватутина. Как сообщает пресс-служба ВО "Свобода", отныне проспекту присвоено имя главного командира Украинской повстанческой армии Романа Шухевича.

Соответствующий проект решения на рассмотрение Киевсовета внес руководитель фракции ВО "Свобода" Юрий Сиротюк.

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Отмечается, что столичный горсовет уже однажды провалил это голосование. Однако накануне 110-й годовщины со дня рождения Шухевича депутаты все же поддержали переименование проспекта. Он расположен в Деснянском и Днепровском районах Киева.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение поддержали 69 депутатов.

Не голосовали 9 депутатов; голоса «против» и «воздержался» отсутствуют.

Председатель Института национальной памяти Владимир Вятрович по этому поводу на своей странице в Facebook отметил: «В конце этого месяца будем отмечать 110 лет со дня рождения Романа Шухевича. А в начале - решением Киевсовета получили улицу его имени».

Как сообщал УНИАН, 22 декабря 2016 года Киевский городской совет не смог принять решение о переименовании проспекта генерала Ватутина в честь Романа Шухевича.