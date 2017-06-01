Кличко рассказал о сделанных шагах для восстановления "Нафтогазом" энергоснабжения ТЭЦ-6

Пока государство не проведет взаиморасчеты с тепло- и газоснабжающими предприятиями, должен быть введен мораторий на отключение от газоснабжения объектов, обеспечивающих жителей Киева необходимыми коммунальными услугами. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в начале заседания Киевсовета.

«Все вы знаете о сложной ситуации, которая сложилась с горячим водоснабжением в городе. И причина – уже не только гидравлические испытания. В столице остановили газоснабжение ТЭЦ-6, которая обеспечивает теплоэнергией Деснянский район Киева. Я обратился к правительству с тем, чтобы решить эту проблему – ввести мораторий на прекращение энергоснабжения стратегических объектов, которые обеспечивают население жизненно важными услугами», – подчеркнул Виталий Кличко, передает пресс-служба КГГА.

Мэр отметил, что отключения теплоэлектроцентрали осуществлено «Укртрансгазом» – дочерним предприятием НАК «Нафтогаз» в связи с задолженностью «Киевэнерго» за транспортировку природного газа. Сумма долга превышает 370 млн грн, из которых 108 млн грн – непрофинансированные из бюджета субсидии и льготы.

«Сегодня десятки тысяч семей киевлян стали заложниками финансовых взаимоотношений двух монополистов – «Нафтогаза» и «Киевэнерго», в том числе вызванных долгом госбюджета за предоставленные льготы и субсидии, а также разницу в тарифах. Тысячи домов остались без горячей воды, при том, что большинство киевлян продолжает вовремя платить за коммунальные услуги и заслуживает их надлежащее снабжение, – подчеркнул Виталий Кличко. – Моя позиция как мэра столицы – защита интересов и прав киевлян. Поэтому я обратился к правительству с тем, чтобы незамедлительно урегулировать ситуацию, – поручить «Нафтогазу» возобновить энергоснабжение ТЭЦ. Пока государство не проведет взаиморасчеты с тепло - и газоснабжающими предприятиями, должен быть установлен мораторий на отключение от газоснабжения объектов, обеспечивающих жителей Киева необходимыми коммунальными услугами».

Также мэр упомянул резонансные последствия гидравлических испытаний на Голосеевском проспекте. Виталий Кличко отметил, что испытания проводило «Киевэнерго» и ответственность за то, что произошло, – на этой компании.

«Мы обязали «Киевэнерго», чтобы на участках, где проходят гидравлические испытания теплосетей, жестко соблюдать меры безопасности – предупреждать людей, выставлять защитные ограничения – чтобы ни в коем случае ни киевляне, ни их имущество не пострадало. Также «Киевэнерго» должно компенсировать все убытки тем людям, авто или другое имущество которых пострадало во время этого прорыва», – подчеркнул Киевский городской председатель.

Он отметил, что вопросов и проблем с теплоснабжением в столице накопилось много. Их надо решать.

«Поэтому мы все-таки должны рассмотреть такой важный для Киева вопрос как проект решения Киевсовета о прекращении соглашения с «Киевэнерго». Решение, которым мы определяем алгоритм наших действий, чтобы прекратить действие соглашения. Это, подчеркиваю, – первый шаг к реальному завершению сделки с «Киевэнерго» и к возможности города управлять своими энергетическими активами и мощностями. И этот шаг мы должны сделать», – подчеркнул Виталий Кличко.