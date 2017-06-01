Кличко вручил 50 сертификатов на квартиры участникам АТО

Мэр Киева Виталий Кличко вручил 50 сертификатов на квартиры военным АТО.

«Я благодарен всем, кто защищает целостность и независимость нашей страны. Мы, как городская власть, несем великое обязательство перед теми людьми, которые рискуя здоровьем, защищают страну. Еще большую ответственность мы несем перед семьями погибших, которые отдали жизни за страну», - сказал Виталий Кличко во время встречи.

Мэр Киева подчеркнул, что городская власть продолжает делать все возможное, чтобы те, кто защищает Украину имели достойные условия проживания.

«Одновременно, - добавил Кличко, - решить все проблемы одновременно трудно. Но постепенно, насколько позволяют наши возможности, мы их решаем», - заявил мэр.

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Сегодня в Киеве на учете находятся 2149 участников боевых действий АТО и членов их семей, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. По состоянию на конец 2016 года получили жилье 83 семьи погибших участников АТО, инвалидов и военных АТО.

«Сегодня мы передаем еще 50 квартир. И чтобы не было никаких спекуляций, хочу сообщить, что эти квартиры получили те, кто стояли в очереди первыми», - сказал Виталий Кличко. Он также добавил, что до конца этого года планируется выделить еще 50 квартир участникам АТО.

Мэр подчеркнул, что по итогам первого полугодия этого года ожидается перевыполнение бюджета города на 600 млн грн, часть из которых будут дополнительно направлены на закупку жилья участникам АТО.

«Я надеюсь, что и в следующем году мы сохраним эту динамику и будем покупать жилье и передавать его участникам АТО», - подчеркнул мэр столицы.

При этом он отметил, что в следующем году планируется выделить минимум еще 100 квартир, которые будут закуплены за средства городского бюджета. Кроме того, отметил Кличко, столичная власть будет добиваться, чтобы квартиры закупались и за средства государственного бюджета.

Столичные власти также изучают вопрос строительства нового жилья коммунальными предприятиями города с передачей части квартир для обеспечения жильем участников АТО. В частности, на сегодня решается вопрос отвода земельного участка коммунальному предприятию «Житлоинвестбуд-УКБ» по проспекту Победы (15-й км Житомирского шоссе) для строительства многоэтажных жилых домов. За счет построенного жилья на этом земельном участке коммунальным предприятием будет передано не менее 8% от общей площади, что ориентировочно составляет 250 квартир.

Кроме того, по согласованию с общественными организациями участников АТО подготовлен проект решения Киевсовета «Об утверждении Положения о порядке выплаты денежной компенсации за принадлежащие для получения жилые помещения некоторым категориям лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, а также членам их семей». Его подали на согласование в структурные подразделения КГГА. Проектом предусмотрено выплату денежной компенсации на приобретение жилья участникам АТО и инвалидам III группы из числа участников АТО, которые находятся на учете.

Также в апреле этого года вступили в силу изменения к закону «О предотвращении влияния мирового финансового кризиса на развитие строительной отрасли и жилищного строительства». Им предусмотрена государственная поддержка в размере 50 процентов стоимости строительства (приобретения) доступного жилья и/или льготного ипотечного жилищного кредита для участников и инвалидов АТО, семей погибших.

«Я благодарен каждому из вас. Мы и дальше будем искать все варианты для решения проблем. Но прошу и вас с пониманием и реалистично оценивать ситуацию, в которой сегодня работает город, живет страна. Я бы с радостью одномоментно решил все проблемы! Но на все нужно время и ресурс», -подчеркнул Виталий Кличко.